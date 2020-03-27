بوتين يقترح على G20 سلسلة إجراءات لوقف تفشي كورونا وتجاوز عواقبه

اقترح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أثناء قمة مجموعة العشرين G20 اليوم الخميس سلسلة إجراءات لوقف تفشي فيروس كورونا المستجد “كوفيد-19” في العالم وتجاوز تبعاته.

واقترح بوتين على دول المجموعة إعداد خطة عمل مشتركة بهدف استقرار الوضع ودعم الاقتصاد واستعادة الثقة في الأسواق العالمية.

وطرح الرئيس الروسي على قادة G20 مبادرة لإجراء دراسات مشتركة بغية إيجاد لقاح ضد فيروس كورونا وتطوير تبادل المعلومات بشأن الوباء.

وأشار بوتين إلى ضرورة تركيز جهود منظمة الصحة العالمية على مدى تفشي الفيروس في الدول التي لا تتيح الظروف فيها إجراء الفحوص، ودعا إلى إطلاق “ممرات خضراء” خالية من الحروب التجارية والعقوبات.

واقترح منع فرض أي قيود على الدول المتضررة بالفيروس، معتبرا ذلك مسألة إنسانية بعيدة عن السياسة.

ودعا بوتين مجموعة العشرين إلى دراسة إمكانية إنشاء صندوق مالي دولي تحت رعاية صندوق النقد الدولي بهدف مساعدة الدول المتضررة بالفيروس، من خلال تقديم قروض طويلة الأمد بلا فائدة.

وحذر الرئيس الروسي من أن تفشي كورونا يهدد العالم بعواقب أخطر من الأزمة المالية 2008-2009، وأن النزاعات التجارية والعقوبات ستزيد من حدة هذه التبعات.

ولفت إلى أن ارتفاع مستوى البطالة في العالم بسبب الفيروس من المتوقع أن يتجاوز معدلات عام 2009، مضيفا أن هذه الأرقام ستكون مؤشرا رئيسا سيعكس مدى فعالية الجهود الدولية لمواجهة الأزمة.

المصدر: وكالات