متحدث القوات المسلحة اليمنية: الدفاعات الجوية تتمكن من التصدي لتشكيل حربي معادٍ من طائرات العدوان في أجواء صرواح بمحافظة مأرب بمنظومة فاطر1 وتجبره على المغادرة – موقع قناة المنار – لبنان
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March 27 2020 - 03:56

متحدث القوات المسلحة اليمنية: الدفاعات الجوية تتمكن من التصدي لتشكيل حربي معادٍ من طائرات العدوان في أجواء صرواح بمحافظة مأرب بمنظومة فاطر1 وتجبره على المغادرة

منذ 53 mins 27 March، 2020
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