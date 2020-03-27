الكرملين: بوتين وماكرون يبحثان التعاون ضد كورونا

بحث الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ونظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون عبر الهاتف وباء كورونا، والجهود المشتركة لمواجهة الفيروس.

وقال الكرملين في بيان له إن المكالمة بين بوتين وماكرون تمت اليوم الخميس قبيل انطلاق قمة العشرين.

وأضاف البيان أن الرئيسين “تبادلا وجهات النظر حول الوضع العالمي على خلفية انتشار جائحة كورونا، وبحثا التدابير المفروضة في روسيا وفرنسا وسبل مواجهة هذا الوباء والتقليل من تبعاته الاجتماعية والاقتصادية السلبية”.

وأكد بوتين وماكرون عزمهما على مواصلة التنسيق في المعركة المشتركة ضد الفيروس، خاصة في ما يتعلق بعودة المواطنين الروس والفرنسيين إلى بلديهما وتوفير الظروف لنقل المعدات والتجهيزات الطبية المطلوبة.

كما ناقش الطرفان “التعاون المحتمل ضمن إطار مجلس الأمن الدولي” وتطرقا للوضع في سوريا وليبيا، واتفقا على مواصلة الاتصالات على مختلف المستويات.

المصدر: وكالات