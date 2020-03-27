الحكومة الفرنسية تسمح باستخدام “الكلوروكين” لعلاج مرضى فيروس كورونا – موقع قناة المنار – لبنان
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March 27 2020 - 03:56

الحكومة الفرنسية تسمح باستخدام “الكلوروكين” لعلاج مرضى فيروس كورونا

منذ 9 mins 27 March، 2020
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أخبار دولية - فرنسا

وقع رئيس الوزراء الفرنسي إدوارد فيليب، ووزير الصحة أوليفييه فيران، على قرار صدر اليوم الخميس، يسمح بوصف دواء “الكلوروكين” للمصابين بفيروس كورونا المستجد.

وجاء في القرار أن الدواء المذكور “يمكن وصفه وإعطاؤه للمرضى المصابين بفيروس كورونا المستجد تحت مسؤولية الطبيب، في مؤسسات الرعاية الصحية التي توفر لهم الرعاية”.

من جهته، شكر مدير المعهد الاستشفائي الجامعي في مرسيليا البروفسور ديدييه راؤول الحكومة الفرنسية على “إصغائها” له، حيث كان أول من طالب بوصف الدواء لمرضى فيروس كورونا، ما تسبب في انقسام وبلبلة وسط علماء وخبراء الصحة.

المصدر: وكالات

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