اعتقال وتغريم مخالفي الحجر المنزلي في بريطانيا

حذرت وزيرة الداخلية البريطانية بريتي باتيل رعايا المملكة من مخالفة الحجر المنزلي المفروض بسبب فيروس كورونا، مشيرة إلى أن المخالفين سيواجهون اعتقالا وغرامات.

وحسب القواعد الجديدة التي اعتمدتها الحكومة البريطانية، بإمكان أفراد الشرطة أن يطالبوا المارة بالتوجه إلى منازلهم وتوقيف مخالفي الحجر المنزلي.

وستفرض على المخالفين غرامة قدرها 60 جنيها إسترلينيا مع إمكانية تخفيضها إلى 30 جنيها في حال تم دفعها خلال 14 يوميا وفي حال تكرار المخالفة ستكون الغرامة 120 جنيها.

وقالت باتيل إن “رئيس الوزراء كان واضحا بشأن ما يجب أن نقوم به، أي البقاء في البيت وحماية منظومتنا للرعاية الصحية وإنقاذ حياة الناس” وأشادت بجهود الهيئات المعنية الرامية لمنع انتشار الفيروس في بريطانيا.

يذكر أن عدد المصابين بفيروس كورونا في بريطانيا بلغ 9529 شخصا، بالإضافة إلى تسجيل 463 حالة وفاة حتى صباح اليوم الخميس.

المصدر: وكالات