اعتقال وتغريم مخالفي الحجر المنزلي في بريطانيا – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
March 27 2020 - 03:56

اعتقال وتغريم مخالفي الحجر المنزلي في بريطانيا

منذ 21 mins 27 March، 2020
5e7cf3824c59b740ec574d33
أخبار دولية - بريطانيا

حذرت وزيرة الداخلية البريطانية بريتي باتيل رعايا المملكة من مخالفة الحجر المنزلي المفروض بسبب فيروس كورونا، مشيرة إلى أن المخالفين سيواجهون اعتقالا وغرامات.

وحسب القواعد الجديدة التي اعتمدتها الحكومة البريطانية، بإمكان أفراد الشرطة أن يطالبوا المارة بالتوجه إلى منازلهم وتوقيف مخالفي الحجر المنزلي.

وستفرض على المخالفين غرامة قدرها 60 جنيها إسترلينيا مع إمكانية تخفيضها إلى 30 جنيها في حال تم دفعها خلال 14 يوميا وفي حال تكرار المخالفة ستكون الغرامة 120 جنيها.

وقالت باتيل إن “رئيس الوزراء كان واضحا بشأن ما يجب أن نقوم به، أي البقاء في البيت وحماية منظومتنا للرعاية الصحية وإنقاذ حياة الناس” وأشادت بجهود الهيئات المعنية الرامية لمنع انتشار الفيروس في بريطانيا.

يذكر أن عدد المصابين بفيروس كورونا في بريطانيا بلغ 9529 شخصا، بالإضافة إلى تسجيل 463 حالة وفاة حتى صباح اليوم الخميس.

المصدر: وكالات

التعليقات

ذات صلة

جونسون

جونسون: بريطانيا تواجه أخطر تهديد منذ عقود وأوجه الناس للبقاء في منازلهم

أعلن رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، عن فرض حظر شبه تام على خروج الناس من منازلهم ومنع أي تجمعات تشمل أكثر من شخصين، واصفا فيروس كورونا بأخطر تهديد لبلاده منذ عقود. وقال جونسون، في كلمة تلفزيونية، مساء الاثنين،: “حان الوقت لنعمل جميعنا أكثر. مساء اليوم أعطي توجيها بسيطا جدا للشعب ...