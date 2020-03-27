قطر تقرر الإغلاق التام لكل الأعمال التجارية غير الضرورية

قررت لجنة إدارة الأزمات في قطر الإغلاق التام لكل الأعمال التجارية غير الضرورية في البلاد ابتداء من يوم الغد، وذلك في إطار إجراءات منع انتشار فيروس كورونا.

وقررت اللجنة أيضا إغلاق جميع المقاهي ومراكز دعم التعليم وخدمات التسلية والترفيه ومحلات وخدمات تجهيز الأفراح.

بالإضافة إلى ذلك، أكد مكتب الاتصال الحكومي في قطر إغلاق كافة محال الصرافة بصورة مؤقتة للحد من انتشار الفيروس، مشيرا إلى أن كافة البنوك ومحال الصرافة العاملة توفر خدمة التحويل الإلكتروني بكل سهولة سواء عبر الإنترنت أو تطبيقات الهواتف الذكية المجانية.

وبلغ العدد الإجمالي للمصابين بفيروس كورونا في قطر 549 شخصا بعد تسجيل 12 حالة جديدة خلال الـ24 ساعة الأخيرة، حسب وزارة الصحة القطرية اليوم الخميس، فيما تأكد شفاء 43 شخصا أصيبوا بالفيروس.

المصدر: وكالات