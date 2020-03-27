سيول تنذر مخالفي قواعد العزل الذاتي بعقوبات صارمة والأجانب بالترحيل

أعلنت كوريا الجنوبية الخميس أنها لن تتسامح مع المخالفين لقواعد العزل الذاتي الخاصة بفيروس كورونا، وأن المخالفين سيواجهون عقوبات قانونية أو سيتم ترحيلهم إلى بلدانهم.

وحسب وكالة يونهاب الكورية الجنوبية فإن هذا “التحذير الشديد جاء نظرا لأن بعض الوافدين من أوروبا والولايات المتحدة لم يلتزموا بتعليمات العزل الذاتي لمدة أسبوعين، مما أثار المخاوف من تفشي الفيروس”.

وأعلن المقر المركزي لتدابير السلامة ومكافحة الكوارث أن أي أجنبي يغادر مكان العزل الذاتي دون إذن مسبق سيتم ترحيله من البلاد. أما المخالفون من المواطنين فلن يحصلوا على الإعانة المالية، التي تصل إلى 1.23 مليون وون (1000 دولار أمريكي) في الأسر المكونة من أربعة أفراد.

وأشار إلى أن الشرطة في كوريا الجنوبية ستحافظ على حالة التأهب القصوى، حيث ستكون مستعدة لتقديم استجابة طارئة في حالة خرق القواعد، وقد تفرض على المخالفين غرامات تصل قيمتها إلى 10 ملايين وون بحد أقصى، أو يعاقبوا بالسجن لمدة تصل إلى عام طبقا لقانون مكافحة الأمراض المعدية والوقاية منها.

ويشتبه المسؤولون الحكوميون في أن بعض الأشخاص الذين أمروا بالالتزام بالعزل الذاتي يخرجون سرا للقاء الناس أو التسوق.

ودعا رئيس الوزراء جيونغ سيه-كيون الحكومات المحلية إلى تعيين موظفين عموميين لمراقبة المعزولين عن كثب.

وأشار إلى أنه “يتعين على الحكومة إخطار الوافدين من الخارج بشكل كامل بقواعد العزل الذاتي، وأن تنصحهم بعدم استخدام وسائل النقل العام للعودة إلى منازلهم أو المنشآت المخصصة للعزل الذاتي”.

المصدر: وكالات