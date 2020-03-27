الصين تسجل 5 وفيات جديدة بفيروس كورونا خلال الــ 24 ساعة الماضية – موقع قناة المنار – لبنان
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March 27 2020 - 03:56

الصين تسجل 5 وفيات جديدة بفيروس كورونا خلال الــ 24 ساعة الماضية

منذ 1 ساعة 27 March، 2020
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