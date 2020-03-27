الرئيس الفرنسي ماكرون: نعمل مع الرئيس الأميركي دونالد ترامب ودول أخرى على مبادرة جديدة بخصوص فيروس كورونا – موقع قناة المنار – لبنان
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March 27 2020 - 02:24
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وزارة الصحة اللبنانية: 35 حالة جديدة أُثبتَ مخبريا إصابتها بفيروس كورونا ليصبح العدد الاجمالي للمصابين 368 حالة
المجلس الاعلى للدفاع: تمديد التعبئة العامة في لبنان الى 12 نيسان المقبل مع التشديد على البقاء في المنازل
المجلس الاعلى للدفاع: نوصي الحكومة بمتابعة اوضاع اللبنانيين في الخارج
وزيرة الإعلام: على المغتربين اللبنانيين الراغبين بالعودة بعد 12 نيسان ملء استمارات بالتنسيق بين الخارجية والأمن العام
عبد الصمد: الاتفاق على آلية طارئة قبل 30 آذار لتسهيل التحويلات المصرفية للطلاب اللبنانيين الموجودين في الخارج
الولايات المتحدة تتجاوز الصين في عدد المصابين بفيروس كورونا وتسجل ما يقارب 82 ألف حالة
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البنتاغون: 133 اصابة بفيروس كورونا في البحرية الاميركية على حاملة الطائرات ثيودور روزفلت
وزارة الحرب الاميركية: عدد الجنود المصابين بفيروس كورونا ارتفع الى 600 حالة
الجيش الأميركي يقرر التوقف عن تقديم بيانات تفصيلية بشأن الإصابات بفيروس كورونا بين جنوده
ارتفاع العدد الإجمالي للمصابين بفيروس كورونا في إيطاليا الى اكثر من 80 ألف والوفيات الى أكثر من 8200
وزارة الصحة الفرنسية: تسجيل 365 وفاة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة ليرتفع العد الإجمالي للوفيات الى 1696
إعلام العدو: ارتفاع عدد المصابين بفيروس كورونا في كيان الإحتلال الى 2693 حالة، بينهم 46 حالة بوضع صعب
السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي في اليوم الوطني للصمود: العدوان قابل صمود اسطوري وثبات لا مثيل له في التاريخ
السيد الحوثي: الشعب اليمني بات لديه قدرات عسكرية متطورة ومتنوعة وينتج مختلف أنواع الأسلحة
السيد الحوثي: مستعدون للإفراجِ عن طيارٍ وضباط وأسرى سعوديين مقابلَ الإفراجِ عن المختطفينَ من حركة حماس في السعودية
السيد الحوثي: نشيد بالموقف الايجابي المناصر لحزب الله في لبنان والاحرار في العراق وسورية وبقية شعوب العالم
السيد الحوثي: نثمن وقوف الجمهورية الاسلامية الايرانية الى جانبنا رغم ما تعانيه من حصار جائر
حركة حماس تعليقاً على مبادرة السيد الحوثي: نقدر عالياً روح التآخي والتعاطف مع الشعب الفلسطيني ودعم صموده ومقاومته
حماس: نجدد مطالبتنا المستمرة للسعودية بضرورة الإفراج العاجل عن جميع المعتقلين الفلسطينيين، وعلى رأسهم محمد الخضري
الخارجية الإيرانية تعلن ترحيبها بأي مبادرة لرفع الحصار عن الشعب اليمني وتؤكد أن اليمن يواجه أكبر كارثة إنسانية
جمعية الإمداد تستقبل تبرعاتكم المالية والعينية لمساعدة من لا معيل لهم على الرقمين: 76641631_01555717 او عبر الحساب رقم 81414 في جميع فروع مؤسسة القرض الحسن
لجان التعاون والتكافل الاجتماعي: تخصيص حساب في القرض الحسن رقمه 30_814 لمساعدة العوائل المحتاجة في ظل تفشي الكورونا تلبية لدعوة السيد حسن نصرالله
الرئيس الفرنسي ماكرون: نعمل مع الرئيس الأميركي دونالد ترامب ودول أخرى على مبادرة جديدة بخصوص فيروس كورونا
منذ 5 mins
27 March، 2020
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