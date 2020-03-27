الرئيس الفرنسي ماكرون: نعمل مع الرئيس الأميركي دونالد ترامب ودول أخرى على مبادرة جديدة بخصوص فيروس كورونا – موقع قناة المنار – لبنان
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March 27 2020 - 02:24

الرئيس الفرنسي ماكرون: نعمل مع الرئيس الأميركي دونالد ترامب ودول أخرى على مبادرة جديدة بخصوص فيروس كورونا

منذ 5 mins 27 March، 2020
أخبار موقع المنار

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