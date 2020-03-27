جريحان باشكال في كامد اللوز وتوقيف عدد من المشاركين

اصيب الشاب حسام بسام طه بكسور في الاضلع ورضوض والشاب محمد رباح الغندور بطلق ناري في قدمه، جراءاشكال وقع في بلدة كامد اللوز -البقاع الغربي، مساء اليوم، تخلله اطلاق نار وتضارب بين شبان كانوا يقومون باعمال التعقيم للسيارات واخذ حرارة المواطنين في نقطة ثابتة وآخرين من المارة فحصل تلاسن وتضارب واطلاق نار.وتدخلت مخابرات الجيش واوقفت عددا من الشبان المشاركين بالحادثة.

وقد نقل الجريحان الى مستشفى فرحات للمعالجة، مع الاشارة الى ان لا خلفيات سياسية او حزبية للاشكال. وتجري اتصالات لحل الاشكال واعادة الامور الى نصابها.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام