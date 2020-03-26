امل تجهز 25 مركز حجر صحيا احتياطيا واستباقيا لمواجهة احتمال تطور فايروس كورونا

قامت المكاتب المركزية والأقاليم ومفوضيات كشافة الرسالة الإسلامية وجمعية الإسعاف الرسالي وأجهزتها الصحية في حركة امل بتجهيز 25 مركز حجر صحي احتياطي واستباقي توزعت على مختلف الاقضية و المناطق في لبنان لمواجهة احتمال تطور فايروس كورونا المستجد ، بناء لتعليمات الهيئة التنفيذية في الحركة و لتوجيهات الرئيس نبيه بري و بإشراف مكتب الصحة المركزي .

وتنسق رئاسة الهيئة التنفيذية مع كل الشركاء في الوطن لتركيز الجهود والاستفادة من كل الطاقات لمواجهة الأزمة الصحية الطارئة..وبالتنسيق التام مع وزارة الصحة.

وتقوم المكاتب المركزية في حركة امل، كل في اختصاصه، بتنفيذ الاستراتيجية التي أقرتها لجنة الأزمة وإدارة الكوارث في الحركة، بحيث تكون فرق المتطوعين والأطباء والمسعفين وعموم الحركيين على أتم الجمهوزية والاستعداد لتحمل المسؤولية الوطنية في هذه المرحلة الحرجة التي يمر بها لبنان، وليكونوا كما إرادهم الإمام الصدر عاملين في خدمة الإنسان في كل مكان، دونما اي اعتبار لطائفة او مذهب او منطقة او انتماء سياسي لأنهم المؤمنون بلبنان الوطن النهائي لجميع أبنائه.

واطلقت الحركة حملة للمساعدة العينية وللتجهيز تحت عنوان :”وتكافلوا”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام