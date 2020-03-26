كورونا في مصر.. 3 وفيات و39 اصابة جديدة

أعلنت وزارة الصحة المصرية الخميس أنه “تم تسجيل 39 اصابة جديدة بكورونا، من بينهم حالة لمواطن ليبي الجنسية و38 مصريا، وهم من المخالطين للحالات الإيجابية التي أعلن عنها مسبقا”.

وأشارت الوزارة إلى “وفاة 3 مصريين إحداها طالت سيدة (60 عاما)، والآخريان رجليين (72 عاما) و(78 عاما)، وجميعهم من محافظة القاهرة”.

ولفتت الوزراة الى “ارتفاع عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا، إلى 130 حالة”.

وكشفت الوزارة “عن خروج 7 حالات من المصابين بفيروس كورونا من مستشفى العزل وهم أجنبي و6 مصريين، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 102 حتى اليوم، من أصل 130 حالة تحولت نتائجها معمليا من إيجابية إلى سلبية”.

المصدر: روسيا اليوم