زاخاروفا تتهم بومبيو بشن حرب إعلامية ضد الصين

انتقدت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا تصريحات وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، التي هاجم فيها الصين، واتهمته بشن حرب إعلامية ضد بكين مستغلا أزمة كورونا.

وقالت زاخاروفا الخميس إن “بومبيو قال مؤخرا إنه متمسك باستخدام تسمية فيروس ووهان لوصف فيروس كورونا الجديد الذي أحدث وباء عالميا، وأعلن أن الصين تتحمل مسؤولية خاصة في ما يتعلق بالشفافية تجاه الوباء”، وتابعت “هذه حرب إعلامية”.

يذكر ان بومبيو قال سابقا إن “تسمية فيروس ووهان تبين للجميع كيف بدأت الأمور لأن مدينة ووهان الصينية كانت مصدر انتشار الجائحة، وكانت الحكومة الصينية أول من علم بالأمر”.

المصدر: روسيا اليوم