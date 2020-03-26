كلمة للأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله عبر المنار بمناسبة بداية شهر شعبان المعظم السبت المقبل 8:30 مساء – موقع قناة المنار – لبنان
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March 26 2020 - 21:38

كلمة للأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله عبر المنار بمناسبة بداية شهر شعبان المعظم السبت المقبل 8:30 مساء

منذ 24 mins 26 March، 2020
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