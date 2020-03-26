وزيرة الاعلام اللبنانية: في ظل الإجراءات الإضافية التي اتخذتها الحكومة اللبنانية بشأن ساعات منع التجول أوّد التنويه بأن هذا المنع يُستثنى منه الإعلاميون شرط أن يُبرزوا بطاقات عملهم – موقع قناة المنار – لبنان
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March 26 2020 - 21:38

وزيرة الاعلام اللبنانية: في ظل الإجراءات الإضافية التي اتخذتها الحكومة اللبنانية بشأن ساعات منع التجول أوّد التنويه بأن هذا المنع يُستثنى منه الإعلاميون شرط أن يُبرزوا بطاقات عملهم

منذ 40 mins 26 March، 2020
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