كورونا في الجزائر.. 4 وفيات جديدة وعدد الاصابات وصل الى 367

ارتفع عدد المتوفين بفيروس كورونا في الجزائر إلى 25 بعد تسجيل 4 وفيات جديدة، فيما وصل عدد الإصابات المؤكدة إلى 367 حالة بعد تسجيل 65 إصابة جديدة خلال الـ24 ساعة الماضية.

وقالت وزارة الصحة الجزائرية الخميس “تم تسجيل حالتي وفاة بمدينة قسنطينة، ويتعلق الأمر برجل مسن (90 سنة)، بالإضافة إلى امرأة (58 سنة) عائدة من فرنسا”، وتابعت “أما الوفاة الثالثة فطالت سيدة من مدينة تيزي وزو (53 سنة)، والرابعة سائق سيارة إسعاف بمستشفى بوفاريك”.

ولفتت الوزارة الى ان “العدد الإجمالي للحالات التي غادرت المستشفى بلغ 29 حالة منها 5 حالات تماثلت للشفاء”.

المصدر: روسيا اليوم