الرئيس دياب استقبل وفد الوفاء للمقاومة.. والنائب الموسوي: ابلغنا عن تشكيل لجنة طوارىء لمتابعة موضوع الطلاب والمغتربين في الخارج

استقبل رئيس مجلس الوزراء الدكتور حسان دياب، مساء اليوم، في مكتبه في السراي الحكومي نائبي “كتلة الوفاء للمقاومة” امين شري وابراهيم الموسوي الذي قال بعد اللقاء: “قمنا بزيارة دولة الرئيس حسان دياب باسم كتلة الوفاء للمقاومة لمتابعة عدد من المواضيع المهمة والاستثنائية والحساسة في هذا الظرف. يتصل الموضوع الأول بالمغتربين والطلاب خارج لبنان، أو الذين كانوا في رحلات ووقعوا في مشكلة كبيرة، سواء في اسطنبول في تركيا، أو في ايطاليا او في دول افريقيا. هناك عدد كبير من اللبنانيين المغتربين الذين يرغبون بالعودة في ظل الظروف غير المستقرة التي يعيشونها في الخارج، وقد قال دولته أن الحكومة شكلت لجنة وزارية ستجتمع اليوم لمتابعة هذا الموضوع. كما أبلغنا أيضًا أنه سيشكل خلية طوارىء تتابع هذا الموضوع من خلال هذه اللجنة الوزارية، وسيقوم بمتابعة الموضوع من خلال وزارة الخارجية بالتعاون مع وزير الخارجية الذي وجه عناية كل القناصل وكل البعثات الديبلوماسية في بلدان الخارج، ان كان في افريقيا أو اوروبا أو في اسطنبول لمساعدة اللبنانيين الذين تقطعت بهم السبل”.

اضاف: “هناك دراسة لمخارج يمكن ان تشكل سبيلا لأزمة ومعاناة هؤلاء اللبنانيين، لكنها تحتاج الى بعض الوقت، ومهما كان الامر طارئا. نحن نعلم ان هناك أزمة عالمية تتعاطى معها كل دول العالم بطريقة استثنائية وطارئة، وهناك نوع من الاهتمام الاستثنائي لمسناه من الرئيس دياب”.

وتابع: “أما الموضوع الاخر الذي عرضناه فهو اكتظاظ السجون اللبنانية والنظارات، ما يعرض حياة السجناء للخطر، وقد أثرنا معه موضوع قانون العفو وضرورة أن تقوم الحكومة بإقرار مشروع قانون للاسراع بدراسة هذه الحالة، ونعلم جميعا أن هناك العديد من العقبات والعوائق، وأن هناك مواضيع حساسة في هذا الشأن، ولكن هذا لا يعني ألا تقوم الحكومة والجهات المعنية بهذا الامر، وقد وعد دولته بأنه سوف يوجه وزيرة العدل لهذه الغاية وستشكل لجان لبحث هذا الموضوع”.

وختم: “تطرقنا أيضًا إلى وضع الطلاب في الخارج والأزمة التي يعيشونها، وإلى موضوع المساعدات الاجتماعية وما أقرته الحكومة في هذا السبيل على مستوى مساعدة العائلات الأكثر فقرا، وأثنينا على العديد من الخطوات التي قامت بها الحكومة، واتفقنا على مواصلة التنسيق بين الكتلة والحكومة واللجان المعنية من أجل الوصول إلى الغايات المرجوة”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام