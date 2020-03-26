كورونا في غزة.. تسجيل 7 اصابات جديدة

أكدت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة الخميس أن “طواقهما باشرت بتوسيع دائرة فحص العينات المخبرية من العائدين من الخارج والمخالطين للحالتين المصابتين بفيروس كورونا”، وأشارت إلى أن “معظم النتائج سلبية، فيما تم تسجيل 7 اصابات بفيروس كورونا”.

وأوضحت الوزارة أن “الإصابات الجديدة من رجال الأمن وهم المخالطين للحالتين السابقتين”، وتابعت أنه “تم حجرهما وعزلهما وتحوليهم لغرف العزل في فندق المتحف وبلو بيتش”، وقالت “نطمئن أن الحالة الصحية للحالات الـ9 مستقرة ولم تظهر عليهم علامات المرض”.

وأشارت الوزارة إلى أنه “من المقرر ستنهي بشكل تام الحجر الصحي عن 2708 من العائدين إلى قطاع غزة، الذين تم حجرهم منذ 13 آذار/مارس الجاري”، وأكدت أنه “لم يطرأ عليهم علامات مرضية داعيا إياهم للوقاية واتباع إجراءات السلامة”.

ووجهت الوزارة “نداء عاجلا الى المؤسسات الدولية والاغاثية لتوفير مبلغ 23 مليون دولار، لدعم وزارة الصحة باجهزة التنفس الصناعي والعناية المركزة والأدوية والمستهلكات الطبية ولوازم المختبرات والمواد الفحص المخبري بما يمكنها من تحقيق استجابة أولية حال تفشي الفيروس”.

المصدر: فلسطين اليوم