وزير الصحة اللبناني: دخلنا المرحلة الثانية لتجهيز المستشفيات الحكومية في كل الأقضية والمحافظات

جال وزير الصحة العامة الدكتور حمد حسن في مستشفى البوار الحكومي للاطلاع على جهوزيته وحاجاته، في إطار الخطة الموضوعة لمكافحة وباء كورونا.

وكان في استقباله النواب: شامل روكز، روجيه عازار وسيمون أبي رميا، رئيس اتحاد بلديات كسروان – الفتوح رئيس بلدية جونية جوان حبيش، رئيس مجلس إدارة ومدير المستشفى الدكتور أندريه قزيلي وفاعليات المنطقة والطاقم الطبي في المستشفى.

حسن

وتحدث وزير الصحة فقال: “إن فيروس كورونا لا ينتقل في الهواء، لأنه يحتاج إلى خلية حية ليعيش فيها، وهو لا يشكل خطرا على الحياة، إلا في حالات نادرة. نحن اليوم في زيارة ميدانية لمستشفى البوار الحكومي لنرى عن كثب التعاون الفعال بين المرجعيات السياسية والقوى البلدية والمجتمع المدني الحي، مع إدارة مستشفى البوار الحكومي الممثلة بمديرها الدكتور قزيلي”.

أضاف: “هذا التعاون يجسد الصورة الراقية التي نعكسها في مجتمعنا لمواجهة المحنة الوبائية بامتياز أي محنة العصر، ألا وهي وباء كورونا. ومن خلال هذا الجهد الجبار، ندخل في المرحلة الثانية، وهي الخطة الموضوعة من قبل وزارة الصحة العامة لتجهيز المستشفيات الحكومية في كل الأقضية والمحافظات اللبنانية لمواجهة الوباء في قدرة استيعابية أعلى تتوازى مع اكتمال القسم المخصص في مستشفى رفيق الحريري الجامعي من المرضى والمصابين”.

وحيا “الفريق التمريضي والطبي المختص الذي خضع للاجراءات والتدريبات الضرورية لمواكبة المرضى”، شاكرا له “جهده المبذول على الصعد كافة”، وقال: “إن الغرف التي تجهزت في المستشفيات لإجراء الفحوص اللازمة، إن من ناحية الكشف والتحصين والعزل، هي عمل نموذجي يخدم المجتمع خلال هذه الأزمة. كما تشكل هذه الغرف استمرارية لخطة وزارة الصحة في تقديم الخدمات في ما بعد للحالات العادية، لا سيما أن الوزارة تتعاون مع البلديات والمرجعيات من أجل خدمة المجتمع والمرضى بما يعكس صورة الوحدة بين أطياف المجتمع”.

وهنأ “فاعليات المنطقة على جهودها ودعمها تجهيز مستشفى البوار الحكومي”، شاكرا ل”الادارة وفريق العمل الطبي والتمريضي هذه المبادرة وتجاوبهما لنداء الاستغاثة الذي أطلقته وزارة الصحة من أجل أن يهبا لدعم المواطنين”.

قزيلي

بدوره، تحدث قزيلي فشكر ل”وزير الصحة العامة رعايته واهتمامه وكل من دعم وساعد من أجل تجهيز المستشفى من فاعليات المنطقة وأهلها”، وقال: “نحن نقوم بالتحضيرات والتجهيزات لنكون جاهزين لاستقبال المصابين وتقديم الرعاية اللازمة إليهم والمحافظة على سلامة الطاقم الطبي”.

وأعلن “تجهيز القسم الذي سيتم افتتاحه قريبا، وهو مؤلف من 12 غرفة في المرحلة الأولى، وستتم إضافة 7 غرف أي ما يعادل إمكانية استقبال 38 مريضا في شروط صحية ملائمة للشفاء”، مشيرا إلى “أهمية إنجاز المختبر، الذي تم تجهيزه للكشف على المرضى الوافدين الى المستشفى”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام