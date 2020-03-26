بريطانيا: 115 حالة وفاة بـ”كورونا” و2129 إصابة جديدة ترفع إجمالي الوفيات إلى 578 والإصابات المؤكدة إلى 11658 – موقع قناة المنار – لبنان
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March 26 2020 - 21:36
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رئيس المجلس التنفيذي في حزب الله السيد هاشم صفي الدين اعلن عبر شاشة المنار خطة حزب الله في مواجهة وباء كورونا
السيد صفي الدين يدعو اللبنانيين إلى إبراز قوتهم المجتمعية والعمل على امتلاك زمام المبادرة للانتصار على وباء الكورونا
السيد صفي الدين: الانتصار على الوباء لا يكون إلا بالتكافل الاجتماعي ونحن الآن نختبر المقاومة المجتمعية
السيد صفي الدين: مسعفو المقاومة يشاركون في خطتنا لمواجهة كورونا التي تتكامل مع الاجهزة الحكومية اللبنانية
السيد صفي الدين: هناك جهد مشترك يقوم به حزب الله مع حركة أمل لمواجهة فيروس كورونا
السيد صفي الدين: قمنا بتجهيز مستشفيات وآليات وأمكنة وقمنا بتدريب أكثر من 15 ألف شخص لمواجهة كورونا
السيد صفي الدين: تم تجهيز جيش من المتطوعين وتم تخصيص لجان التكافل الاجتماعي في كل المناطق لمساعدة المحتاجين
السيد صفي الدين: تورط الادارة الاميركية في صناعة ونشر فيروس كورونا غير مستبعد
لبنان: حالة وفاة سادسة لمصاب بفيروس كورونا في وحدة العناية الفائقة الخاصة بمستشفى رفيق الحريري الجامعي
وزارة الصحة اللبنانية: 35 حالة جديدة أُثبتَ مخبريا إصابتها بفيروس كورونا ليصبح العدد الاجمالي للمصابين 368 حالة
المجلس الاعلى للدفاع: تمديد التعبئة العامة في لبنان الى 12 نيسان المقبل مع التشديد على البقاء في المنازل
المجلس الاعلى للدفاع: نوصي الحكومة بمتابعة اوضاع اللبنانيين في الخارج
وزيرة الإعلام: على المغتربين اللبنانيين الراغبين بالعودة بعد 12 نيسان ملء استمارات بالتسيق بين الخارجية والأمن العام
عبد الصمد: الاتفاق على آلية طارئة قبل 30 آذار لتسهيل التحويلات المصرفية للطلاب اللبنانيين الموجودين في الخارج
السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي في اليوم الوطني للصمود: العدوان قابل صمود اسطوري وثبات لا مثيل له في التاريخ
السيد الحوثي: الشعب اليمني بات لديه قدرات عسكرية متطورة ومتنوعة وينتج مختلف أنواع الأسلحة
السيد الحوثي: مستعدون للإفراجِ عن طيارٍ وضباط وأسرى سعوديين مقابلَ الإفراجِ عن المختطفينَ من حركة حماس في السعودية
السيد الحوثي: نشيد بالموقف الايجابي المناصر لحزب الله في لبنان والاحرار في العراق وسورية وبقية شعوب العالم
السيد الحوثي: نثمن وقوف الجمهورية الاسلامية الايرانية الى جانبنا رغم ما تعانيه من حصار جائر
الرئيس الأميركي دونالد ترامب يعلن ولاية نيوجيرسي منطقة كوارث بعد تفشي وباء كورونا
ولاية نيويورك الأميركية تسجل 100 وفاة جديدة بفيروس كورونا ليصل الإجمالي الى 385
البنتاغون: 133 اصابة بفيروس كورونا في البحرية الاميركية على حاملة الطائرات ثيودور روزفلت
الجيش الأميركي يقرر التوقف عن تقديم بيانات تفصيلية بشأن الإصابات بفيروس كورونا بين جنوده
العراق: تمديد حظر التجوال في البلاد الى 11 نيسان المقبل
وكالة بلومبرغ: موقع يوتيوب يخفض جودة فيديوهاته في جميع انحاء العالم بسبب الحجر الصحي
جامعة هوبكنز: عدد الوفيات في اميركا بلغ أكثر من ألف شخص وتسجيل 68 ألف إصابة مثبتة مخبرياً بوباء كورونا
الكرملين: قمة مجموعة العشرين لن تبحث ملف النفط بل ستناقش على الارجح العواقب الاقتصادية لوباء كورونا
مصادر اعلامية: روسيا تطالب موقع تويتر بحذف خبر كاذب حول حظر التجول في موسكو بسبب فيروس كورونا
وزارة الحرب الاميركية: عدد الجنود المصابين بفيروس كورونا ارتفع الى 600 حالة
جمعية الإمداد تستقبل تبرعاتكم المالية والعينية لمساعدة من لا معيل لهم على الرقمين: 76641631_01555717 او عبر الحساب رقم 81414 في جميع فروع مؤسسة القرض الحسن
لجان التعاون والتكافل الاجتماعي: تخصيص حساب في القرض الحسن رقمه 30_814 لمساعدة العوائل المحتاجة في ظل تفشي الكورونا تلبية لدعوة السيد حسن نصرالله
بريطانيا: 115 حالة وفاة بـ”كورونا” و2129 إصابة جديدة ترفع إجمالي الوفيات إلى 578 والإصابات المؤكدة إلى 11658
منذ 1 ساعة
26 March، 2020
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