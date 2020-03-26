بريطانيا: 115 حالة وفاة بـ”كورونا” و2129 إصابة جديدة ترفع إجمالي الوفيات إلى 578 والإصابات المؤكدة إلى 11658 – موقع قناة المنار – لبنان
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March 26 2020 - 21:36

بريطانيا: 115 حالة وفاة بـ”كورونا” و2129 إصابة جديدة ترفع إجمالي الوفيات إلى 578 والإصابات المؤكدة إلى 11658

منذ 1 ساعة 26 March، 2020
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