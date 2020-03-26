الصناعة اللبنانية: نتابع عمل المصانع لا سيما المعنية بالمعقمات والمنظفات – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
March 26 2020 - 19:56

الصناعة اللبنانية: نتابع عمل المصانع لا سيما المعنية بالمعقمات والمنظفات

منذ 15 mins 26 March، 2020
وزارة الصناعة اللبنانية
لبنان

أعلنت وزارة الصناعة اللبنانية في بيان الخميس انها “تتابع ومعهد البحوث الصناعية عمل المصانع ولا سيما المعنية بالمعقمات والمنظفات المصنعة أو المركبة محليا لتأتي منتجاتها مطابقة المواصفات القياسية الالزامية التي وضعتها مؤسسة المقاييس والمواصفات اللبنانية (ليبنور)”.

وأضاف البيان “لما كانت الوزارة كشفت عن أسماء بعض المصانع المخالفة، عمد أصحابها إلى مراجعة الوزارة والمعهد للاستفسار طالبين المساعدة وقد تم لهم ذلك بعد اطلاعهم على آليات الانتاج الجيد وفق المعايير، فتبنوا التوجيهات المحددة، وغيروا في طرق الانتاج”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام

التعليقات

ذات صلة

وزارة الصناعة

وزارة الصناعة دعت أصحاب المبادرات الى التواصل معها لدعم المشاريع الابداعية

دعت وزارة الصناعة في بيان، “أصحاب المبادرات الصناعية والابتكارية، مجموعات وأفرادا”، إلى التواصل معها، من أجل “التنسيق وتوحيد الجهود في ما خص المبادرات الصناعية والابداعية المرتبطة بالأخص بمحاربة وباء كورونا”. وشجعت “اللبنانيين الذين يعملون على تصنيع الأجهزة التنفسية الاصطناعية أو أي تجهيزات ومعدات ومعقمات ومواد يمكن استخدامها مباشرة أو غير ...