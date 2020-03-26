الصناعة اللبنانية: نتابع عمل المصانع لا سيما المعنية بالمعقمات والمنظفات

أعلنت وزارة الصناعة اللبنانية في بيان الخميس انها “تتابع ومعهد البحوث الصناعية عمل المصانع ولا سيما المعنية بالمعقمات والمنظفات المصنعة أو المركبة محليا لتأتي منتجاتها مطابقة المواصفات القياسية الالزامية التي وضعتها مؤسسة المقاييس والمواصفات اللبنانية (ليبنور)”.

وأضاف البيان “لما كانت الوزارة كشفت عن أسماء بعض المصانع المخالفة، عمد أصحابها إلى مراجعة الوزارة والمعهد للاستفسار طالبين المساعدة وقد تم لهم ذلك بعد اطلاعهم على آليات الانتاج الجيد وفق المعايير، فتبنوا التوجيهات المحددة، وغيروا في طرق الانتاج”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام