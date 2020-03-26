الامن الداخلي: لعدم الدخول لأي رابط غير آمن ومؤكد المصدر تجنبا للوقوع ضحية الأعمال الاحتيالية

دعت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي – شعبة العلاقات العامة في بيان لها الخميس “المواطنين الحذر وعدم الدخول إلى أي رابط غير آمن ومؤكد المصدر، تجنبا للوقوع ضحية هذه الأعمال الاحتيالية”.

وقال البيان “يتلقى عدد من المواطنين عبر تطبيق واتسآب رسالة نصية وهمية، مفادها، أنه يحق للعاملين خلال الفترة الممتدة ما بين عامي 1990 و2020 الحصول على مبلغ 2999 دولارا أميركيا من الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، ويطلب منهم التحقق عما إذا كانت أسماؤهم مدرجة في قائمة الأشخاص الذين لهم الحق في تلقي هذه الأموال، وذلك من خلال النقر على رابط معين”.

ولفت البيان الى ان “الرابط المذكور في الرسالة لا يعود إلى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، ويهدف إلى سحب المعلومات من جهاز المتلقي، تمهيدا لاستخدامها لاحقا في أعمال احتيالية”، وتابع “لذلك تطلب المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي من المواطنين الكرام الحذر، وعدم الدخول إلى أي رابط غير آمن ومؤكد المصدر، تجنبا للوقوع ضحية هذه الأعمال الاحتيالية”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام