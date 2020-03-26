كيف تعقم حاسوبك المحمول من “كورونا” قبل عملك من المنزل – موقع قناة المنار – لبنان
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March 26 2020 - 18:12

كيف تعقم حاسوبك المحمول من “كورونا” قبل عملك من المنزل

منذ 18 mins 26 March، 2020
صفحات منوعة - علوم وتكنولوجيا

يضطر عدد كبير من الناس للعمل من المنزل، بسبب الإجراءات ‏الاحترازية المتزايدة لمكافحة تفشي فيروس كورونا المستجد ‏‏”كوفيد 19″.‏
ولكن قبل بداية العمل، يحتاج كل شخص أن يطمئن أن حاسوبه ‏المحمول “لابتوب” الذي يأخذه معه في معظم مشاويره الخارجية، ‏معقم بصورة كافية من أي فيروسات أو جراثيم أو ميكروبات ‏وبالطبع فيروس كورونا.‏
يقدم موقع “تايمز نيوز ناو” مجموعة من النصائح لتعقيم ‏حاسوبك المحمول من “كورونا” قبل بداية العمل به.‏
نقدم لك كل ما تحتاجه لتنظيف حاسوبك المحمول وباقي أجهزتك ‏للحفاظ على بيئة عمل نظيفة ومريحة في المنزل ومعقمة من أي ‏فيروسات.‏
وجاء ذلك عن طريق اتباع الخطوات التالية:‏
‏- المطهر الموصى به هو محلول كحولي ‏HP‏ بتركيز 70% من كحول ‏الأيزوبروبيل و 30% من الماء. ‏
‏- قبل بداية التعقيم ارتد قفازات مطاطية من مادة اللاتكس أو ‏النتريل.‏
‏- أوقف تشغيل الجهاز وافصل طاقة التيار المتردد. ‏
‏- قم بإزالة البطاريات من عناصر مثل لوحات المفاتيح اللاسلكية. ‏
‏- لا تقم أبدًا بتنظيف المنتج أثناء تشغيله أو توصيله.‏
‏- افصل أي أجهزة خارجية.‏
‏- بلل قطعة قماش من الألياف الدقيقة بمزيج 70٪ من كحول ‏الأيزوبروبيل و 30٪ ماء. ‏
‏- لا تستخدم المواد الليفية، مثل المناشف الورقية أو ورق ‏التواليت. ‏
‏- يجب أن تكون قطعة القماش رطبة، ولكن لا تقطر رطبة.‏
‏- لا ترش أي سوائل مباشرة على الحاسوب.‏
‏- امسح قطعة القماش المبللة برفق على الأسطح لتنظيفها. ‏
‏- لا تسمح لأي رطوبة بالتسرب إلى مناطق مثل لوحات المفاتيح أو ‏لوحات العرض أو منافذ ‏USB، حيث إن الرطوبة التي تدخل داخل ‏المنتج الإلكتروني يمكن أن تسبب تلفًا كبيرًا للمنتج.‏
‏- ابدأ بالشاشة (إن أمكن) وانتهي بأي كبلات مرنة، مثل الطاقة ‏ولوحة المفاتيح وكابلات ‏USB‏.‏
‏- عند تنظيف شاشة العرض ، امسح بعناية في اتجاه واحد، وانتقل ‏من الأعلى إلى الأسفل.‏
‏- تأكد من تجفيف الأسطح تمامًا بالهواء قبل تشغيل الجهاز بعد ‏التنظيف. ‏
‏- يجب عدم ظهور أي رطوبة على أسطح المنتج قبل تشغيله.‏
‏- يجب التخلص من القفازات بعد كل عملية تنظيف. ‏
‏- نظف اليدين فور إزالة القفازات.‏

المصدر: سبوتنيك

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