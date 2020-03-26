السيد الحوثي: قادمون في العام السادس متوكلين على الله بمفاجآت لم تكن في حسبان تحالف العدوان وبقدرات عسكرية متطورة وانتصارات عظيمة – موقع قناة المنار – لبنان
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March 26 2020 - 18:12

السيد الحوثي: قادمون في العام السادس متوكلين على الله بمفاجآت لم تكن في حسبان تحالف العدوان وبقدرات عسكرية متطورة وانتصارات عظيمة

منذ 55 mins 26 March، 2020
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