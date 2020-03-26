السيد الحوثي: نعلن استعدادنا التام للإفراج عن أحد الطيارين الأسرى مع أربعة من ضباط وجنود المعتدي السعودي مقابل الإفراج عن المختطفين من حركة حماس – موقع قناة المنار – لبنان
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March 26 2020 - 18:12

السيد الحوثي: نعلن استعدادنا التام للإفراج عن أحد الطيارين الأسرى مع أربعة من ضباط وجنود المعتدي السعودي مقابل الإفراج عن المختطفين من حركة حماس

منذ 58 mins 26 March، 2020
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