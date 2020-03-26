دياب: اعلان حالة الطوارىء تستدعي حظر التجول والاقفال العام ونحن لسنا بهذا الصدد – موقع قناة المنار – لبنان
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March 26 2020 - 16:24

دياب: اعلان حالة الطوارىء تستدعي حظر التجول والاقفال العام ونحن لسنا بهذا الصدد

منذ 25 mins 26 March، 2020
حسان دياب
لبنان

اعتبر رئيس الحكومة اللبنانية حسان دياب ان “ما يجري حاليا هو حالة طوارىء في اطار التعبئة العامة”، وتابع “لكن اعلان حالة الطوارىء بحسب ما ينص القانون تستلزم اجراءات تستدعي حظر التجول والاقفال العام، ونحن لسنا في هذا الصدد ويجب موافقة مجلس النواب قبل 8 ايام”، مشيرا الى ان “حال الطوارىء التي يطالبون بها موادها صعبة لا يمكن تطبيقها في لبنان”.

واكد دياب في دردشة مع الصحافيين بعد انتهاء جلسة مجلس الوزراء الخميس ان “لا خلاف حول التعيينات، ولكنني طلبت من الوزراء تزويدي بسير ذاتية لـ3 مرشحين على كل منصب على ان تسلم الاثنين وتدرج على جدول اعمال جلسة الخميس وكل من سيتم تعيينهم هم جدد ومن اصحاب الكفاءة”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام

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