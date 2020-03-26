السيد الحوثي: استمرت القوافل حتى من الأسر الفقيرة لدعم الجبهات وكانت ولا زالت مواكبة وشاهدة على عطاء الشعب اليمني – موقع قناة المنار – لبنان
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March 26 2020 - 16:24

السيد الحوثي: استمرت القوافل حتى من الأسر الفقيرة لدعم الجبهات وكانت ولا زالت مواكبة وشاهدة على عطاء الشعب اليمني

منذ 38 mins 26 March، 2020
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