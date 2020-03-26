كركي نوه بمستخدمي الضمان لتلبيتهم نداء الواجب رغم أزمة كورونا – موقع قناة المنار – لبنان
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March 26 2020 - 14:30

كركي نوه بمستخدمي الضمان لتلبيتهم نداء الواجب رغم أزمة كورونا

منذ 6 mins 26 March، 2020
مدير عام الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي محمد كركي
لبنان

نوه المدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي في لبنان محمد كركي “بالجهود القيمة التي يبذلها مستخدمو الصندوق” في ظل ازمة كورونا.

وقال كركي في بيان له الخميس “على الرغم من الظروف الراهنة، لبى مستخدمو الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي في مختلف المكاتب نداء الواجب الإنساني والوظيفي، معرضين سلامتهم الشخصية وسلامة عائلاتهم للخطر، وذلك لمعالجة معاملات الأمراض السرطانية والمستعصية، ولإعطاء موافقات الاستشفاء والأعمال الطبية بشكل الكتروني”.

واضاف البيان “نشكر كل المستخدمين على جهودهم القيمة في تسيير أعمال الصندوق في هذه المرحلة الصعبة ونطلب إليهم إتخاذ كافة إجراءات الوقاية والحماية المطلوبة”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام

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