الزرفي: سنعتمد سياسة خارجية قائمة على مبدأ العراق أولاً.. والحشد مؤسسة رصينة ولاؤها للعراقيين

أعلن رئيس الوزراء العراقي المكلف عدنان الزرفي الخميس، أن “المصالح العراقية العليا هي البوصلة التي تحدد رسم اتجاهات سياستنا الخارجية”. وذكر الزرفي، في تغريدة على حسابه في تويتر، “سنعتمدُ سیاسة خارجیة قائمة على مبدأ (العراق اولاً) والإبتعاد عن الصراعات الاقلیمیة والدولیة التي تجعل من العراق ساحةً لتصفیة الحسابات وتكون المصالح العراقیة العُلیا ھي البوصلة التي تحدد رسم إتجاھات تلك السیاسة”. وأكد الزرفي “السعي للانفتاح على جمیع دول الجوار والمنطقة وعموم المجتمع الدولي من دون الإخلال بشروط ومتطلبات حفظ استقلال العراق وسیادته “.

كما أوضح رئيس الوزراء المكلف موقفه من هيئة الحشد الشعبي، قائلاً إن “هيئة الحشد الشعبي مؤسسة عسكرية عراقية تأسست بقانون برلماني ومطلب شعبي لمحاربة الارهاب وإنقاذ العراق”. وأضاف في السياق “لقد ساهمنا في كتابة القانون وصوتنا للحشد كواجبٍ وطني وخصصنا لها الموازنة الكافية في اللجنة المالية”، مبيناً “ستبقى هيئة الحشد مؤسسة رصينة وسيبقى ولائها و تضحياتها للعراق والعراقيين”.

المصدر: الفرات نيوز