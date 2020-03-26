كورونا في ماليزيا.. ارتفاع عدد الإصابات الى 235

سجل عدد الإصابات الجديدة بفيروس كورونا رقما قياسيا في ماليزيا خلال الساعات الـ24 الماضية ووصل إلى 235 إصابة خلال يوم واحد، وهو أعلى معدل يومي في البلاد، بحسب ما أعلنت وزارة الصحة.

وقال مدير عام وزارة الصحة الماليزية هشام عبد الله الخميس “لقد سجلنا أعلى معدل نمو يومي – 235 حالة جديدة، وتجاوز العدد الإجمالي للمصابين ألفين”، واضاف “يوجد 45 مريضا في وحدات العناية المركزة، 32 منهم متصلون بأجهزة تهوية ميكانيكية”، وأشار إلى “استمرار الزيادة في الوفيات، إذ توفي حتى الآن 23 شخصا”.

وبسبب القفزة الحادة في عدد المصابين يوم 25 آذار/مارس الجاري، مدد رئيس الوزراء محيي الدين ياسين حتى 14 أبريل/نيسان المقبل حالة الطوارئ.

وذكر رئيس الوزراء، أن البلاد تواجه “موجة ثانية” من العدوى وحذر من تأثير انتشار المرض على النمو الاقتصادي.

وأعلنت الحكومة الماليزية، فرض قيود على السفر والأعمال، للسيطرة على تفشي فيروس كورونا المستجد.

المصدر: روسيا اليوم