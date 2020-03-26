لهذا السبب تجنبوا تناول الأطعمة الدسمة في زمن “كورونا”

في ظلّ الانتشار السريع لفيروس كورونا المستجدّ، لا بدّ من التركيز على طرق الوقاية من الإصابة بهذا المرض المعدي. من هنا، لا بدّ من إختيار الطرق المناسبة التي يمكن أن تقي من الإصابة بهذا النوع من الفيروسات، ليس فقط من خلال غسل اليدين، والتعقيم المستمرّ، بل أيضاً من خلال التركيز على أنواع الأطعمة وتجنب تلك التي تضعف الجهاز المناعي وتجعلكم معرّضين بشكلٍ كبير للإصابة به. ولكن، ماذا عن الأطعمة الدسمة؟ وهل لها أضرار مرتبطة بالإصابة بفيروس كورونا المستجدّ؟

أضرار الأطعمة الدسمة أثناء انتشار فيروس كورونا

يمكن أن تسبب الفيروسات التاجية وخصوصاً فيروس كورونا المستجدّ أعراضاً ومضاعفات أكثر شدة لدى الأشخاص الذين يعانون من حالات مرتبطة بالسمنة، بحسب منظمة الصحة العالمية. وقد لاحظت الكلية الأميركية لأمراض القلب أن هناك إجماعاً بين الخبراء على أن مرضى الشريان التاجي ومرضى فشل القلب (HF) هم في خطر متزايد من الأعراض الحادة لهذا الفيروس.

وقد أظهر علماء APC Microbiome Ireland ومقرهم في University College Cork لأول مرة أن النظام الغذائي الغني بالدهون يقلل من كفاءة الجهاز المناعي لمحاربة الأمراض المعدية خاصة في الأمعاء، وللعدوى بالمرثيات المنقولة بالغذاء، Listeria monocytogenes.

ووجد الباحثون أن تغذية الفئران بنظام غذائي غني بالدهون وقليل من الألياف المخمرة أثر على كل من الجهاز المناعي والبكتيريا الموجودة في الأمعاء (الميكروبات المعوية). تم العثور على أن استهلاك قصير المدى للنظام الغذائي عالي الدهون لزيادة عدد الخلايا الكأسية في الأمعاء، والتي هي هدف الإصابة بالليستريا، وكذلك إحداث تغييرات عميقة في تكوين الميكروبات والجهاز المناعي. كما زاد النظام الغذائي الغني بالدهون من قابلية الإصابة بعدوى الأمعاء.

بعض النصائح

– من المهم جداً أن تتجنبوا تناول الأطعمة الدسمة، خصوصاً في هذه الفترة حيث ينتشر فيروس كورونا المستجدّ، وان تستبدلوها بتلك الغنية بالألياف الغذائية، البروتينات الخالية من الدهون (أي اللحوم). كما ومن المهم أيضاً استبدال الحلويات بالفواكه.

– ولا تنسوا أبداً ممارسة التمارين الرياضية، لمدة 30 دقيقة على الأقل في اليوم. هذا الأمر أيضاً يساعد على حرق المزيد من الدهون ويمنع زيادة الوزن.

المصدر: مواقع الكترونية