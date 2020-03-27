العراق: طفلة بعمر عامين مصابة بكورونا تتماثل للشفاء

أعلنت دائرة صحة الرصافة بغداد، الخميس، عن شفاء طفلة عمرها عامان من مرض كورونا، وأن عدد المتعافين من الفيروس ارتفع إلى 21.

وقال مدير عام الدائرة عبد الغني الساعدي، إن “طفلة بعمر عامين من أهالي منطقة الأمين ببغداد ومن المصابين بفيروس كورونا بدت تظهر عليها علامات التحسن الصحي.. وأخذت لها الفحوصات المختبرية الأخيرة وجاءت النتيجة سالبة، ما يشير إلى اكتسابها الشفاء التام”.

وأضاف، أن “شفاء الطفلة جاء بعد متابعة استمرت لعدة أيام من قبل الملاكات الصحية في مستشفى ابن الخطيب وتوفير كافة الاحتياجات من الأدوية والرعاية الصحية”.

وأوضح الساعدي أن “العدد التراكمي للحالات التي اكتسبت الشفاء في جانب الرصافة ارتفع إلى 21 حالة من مختلف الأعمار”، مشيرا إلى أن “الملاكات الصحية مستمرة بتقديم الدعم وبذل كافة الجهود لحين تماثل جميع الحالات للشفاء”.

المصدر: وكالات