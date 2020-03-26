مجلس الأمن الفرعي في عكار شدد على التشدد في تطبيق التعبئة العامة

عقد مجلس الأمن الفرعي في محافظة عكار اجتماعا برئاسة محافظ عكار المحامي عماد اللبكي، بناء على قرار وزير الداخلية والبلديات الرقم 38/ص.م تاريخ 23/3/2020، في قاعة الاجتماعات في سرايا حلبا الحكومي.

حضر الاجتماع العقيد عبد الرزاق مالطي عن المديرية العامة للأمن العام، العقيد ريمون أبو معشر عن المديرية العامة لأمن الدولة، العقيد مصطفى الأيوبي عن قوى الأمن الداخلي، العقيد ميلاد طعوم عن الجيش اللبناني، الرائد وسيم صايغ عن معلومات الأمن العام، النقيب عمر السيد عن معلومات قوى الأمن الداخلي والملازم أول ميشال مخول عن استقصاء الشمال.

وتم الإتفاق على المقررات التالية: “التشديد مع الأجهزة الأمنية والعسكرية لجهة تعليق الصلوات الجماعية في المساجد والكنائس. التأكيد والتشديد على قرارات رئاسة الوزراء وخصوصا إعلان التعبئة العامة والتأكيد على الأجهزة العسكرية والأمنية بتكثيف الدوريات على مخيمات النازحين السوريين ومنعهم من التجول إلا عند الضرورة”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام