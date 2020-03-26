ابو شرف للاطباء: لارجاء العمليات الجراحية غير الطارئة والتقيد بتعميم رئاسة الحكومة لمواعيد فتح العيادات – موقع قناة المنار – لبنان
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March 26 2020 - 12:32

ابو شرف للاطباء: لارجاء العمليات الجراحية غير الطارئة والتقيد بتعميم رئاسة الحكومة لمواعيد فتح العيادات

منذ 12 mins 26 March، 2020
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لبنان

أصدر نقيب الاطباء البروفسور شرف ابو شرف تعميما، طلب فيه من الاطباء، “التقيد بتوصيات النقابة في كل ما يتعلق بوباء كورونا والاهتمام فقط بالحالات الطارئة وعلاجها، وتأجيل الحالات التي يمكن تأجيلها، وخصوصا الجراحية منها، الى فترة لاحقة ريثما تنقضي ازمة كورونا، حفاظا على صحة المواطنين وحماية للجسم الطبي والاستشفائي والتمريضي”.

كذلك طلب من الاطباء العاملين في العيادات الخارجية “التقيد بالتعميم الذي اصدرته رئاسة مجلس الوزراء والذي يحدد مواعيد فتح هذه العيادات بين السابعة صباحا والثانية بعد الظهر”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام

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