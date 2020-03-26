أعلنت وزيرة الصحة الفلسطيني مي الكيلة ارتفاع عدد المصابين بفيروس كورونا في فلسطين إلى 87، بعد اكتشاف 13 حالات جديدة في قرية بدّو شمالي غرب القدس المحتلة. وقالت الكيلة في تصريحات إذاعية الخميس، إن عدد الإصابات من المخالطين للسيدة المتوفاة أمس جراء إصابتها بفيروس كورونا، في بلدة بدو شمال غرب القدس المحتلة، بلغ 17 مواطنًا حتى الآن. وأشارت كيلة إلى أن الفحوصات الجديدة صباح اليوم، أكدت إصابة 13 حالة جديدة تضاف إلى الأربعة السابقة وهم اثنين من أبناء السيدة، وزوجة أحد الأبناء وعمهم.

وقالت كيلة إنه تم فرض حظر صحي على كل البلدة، وسيتم فحص كل من خالط لهذه السيدة سواء في بيتها أو المراكز الطبية مستشفى رام الله حيث كانت تعالج خلال الفترة السابقة، قبل التأكد من إصابتها بالفيروس. وحول مخالطة أحد أبناء السيدة والذي تبين إصابته بالمرض لأطباء وممرضين قدموا له العلاج قبل أيام في قسم الأمراض الباطنية في مجمع فلسطين الطبي، أكد الكيلة أنه سيتم فحص كل الطواقم الطبية في القسم وحجرهم حتى التأكد من خلوهم من الفيروس.

ودعت الوزيرة كل من خالط هذه السيدة من الممرضين وأطباء وزوار وعاملين أن يتوجهوا للفحص المخبري بشكل مباشر، لحصر انتشار الفيروس. وشددت على ضرورة اتعاظ العاملين في الداخل المحتل مما جرى مع السيدة المتوفاة التي أصيبت عن طريق مخالطة أحد أبنائها العامل في الداخل، مضيفةً: “يجب على جميع العاملين العائدين من إسرائيل حجر أنفسهم وإبلاغ الطب الوقائي في محافظاتهم بأسرع وقت”. وكانت وزارة الصحة في قطاع غزة مساء اليوم الأربعاء عن تسجيل 7 حالات جديدة بفيروس كورونا (كوفيد-19) ليرتفع العدد في القطاع إلى 9 حالات. وأوضحت وزارة الصحة في بيان لها، أن الحالات الـ7 الجديدة جميعها لرجال الأمن ممن خالطوا الحالتين السابقتين في نفس مركز الحجر، مؤكدة أنهم لا زالوا في الحجر نفسه ولم يغادروه ولم يختلطوا بأحد خارج المركز.

المصدر: فلسطين اليوم