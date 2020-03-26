قراران اتهاميان للقاضي صوان بجرائم إرهابية

أصدر قاضي التحقيق العسكري الأول بالإنابة فادي صوان اليوم قرارين إتهاميين بجرائم إرهابية أحال بموجبها 15 متهما أمام المحكمة العسكرية الدائمة للمحاكمة.

اتهم في القرار الأول السوري أحمد خالد الرفاعي وعشرة من رفاقه بجرم الإنتماء الى “جبهة النصرة” ثم الى “تنظيم داعش” في عرسال والقتال في سوريا سندا الى المواد 335 عقوبات و 5 و6 من قانون 1958 و 72 أسلحة وذخائر.

وفي القرار الثاني،اتهم القاضي صوان السوري مدحت ممدوح خشفة وثلاثة من رفاقه بجرم الإنتماء الى “لواء شهداءالإسلام” والقتال ضد الجيش العربي السوري وذلك سندا الى المواد المذكورة أعلاه.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام