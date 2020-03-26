سفير لبنان في سلطنة عمان: الجالية تتبرع بـ170 ألف دولار لدعم لبنان – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
March 26 2020 - 12:32

سفير لبنان في سلطنة عمان: الجالية تتبرع بـ170 ألف دولار لدعم لبنان

منذ 37 mins 26 March، 2020
5e7c70ca4ec8a_
لبنان

أعلن سفير لبنان في سلطنة عمان البير سماحه، أنه بمبادرة من السفارة تم تأمين مبلغ 170 الف دولار أميركي تبرعات من الجالية لدعم لبنان في مواجهة فيروس كورونا، حولت مباشرة من المتبرعين إلى حسابات مستشفى رفيق الحريري الحكومي والصليب الأحمر ومستشفيات أخرى في مناطق اختارها المتبرعون.

وأوضح في بيان، أنه “كان لهذه الخطوة أثر طيب، إذ أثبتت الجالية تضامنها واندفاعها لمساندة وطنها الأم في أوقات الشدة”. وأضاف: “إن السفارة تتواصل بشكل مستمر مع اللبنانيين في السلطنة وتتابع أوضاعهم وتزودهم الإرشادات الوقائية اللازمة، وقد وضعت بتصرفهم، منذ بداية الأزمة، خطاً ساخناً لأي طارئ”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام

التعليقات

ذات صلة