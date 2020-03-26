بدء جلسة المجلس الأعلى للدفاع برئاسة الرئيس عون في قصر بعبدا – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
March 26 2020 - 10:32

بدء جلسة المجلس الأعلى للدفاع برئاسة الرئيس عون في قصر بعبدا

منذ 11 mins 26 March، 2020
أخبار موقع المنار
غير مصنف

التعليقات

ذات صلة