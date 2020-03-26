نصائح مهمة من منظمة الصحة العالمية للعاملين من المنزل

بعد التزام جميع الناس منازلهم لمنع تفشي فيروس كورونا الجديد، ومع هذا الالتزام ما زال الكثيرون يؤدون وظائفهم ولكن هذه المرة من منازلهم.

قدمت منظمة الصحة العالمية بعض النصائح للأشخاص الذين يؤدون مهام عملهم من المنزل.

ونصحت المنظمة بالجلوس في الوضع الصحيح والتحقق من ذلك من وقت للأخر أثناء فترة العمل من المنزل.

كما أشارت إلى أهمية أخذ قسط من الراحة بين الحين والآخر من فترات الجلوس والوقوف أثناء العمل للحفاظ على الصحة الجسمانية والذهنية.

وتهدف هذه النصائح إلى تجديد النشاط والحفاظ على يقظة ونشاط الذهن مع ساعات العمل الطويلة من البيت التي لا تتناسب مع الحياة الوظيفية.

وعُطلت الدراسة في عدد من الدول حول العالم، إلى جانب إلغاء العديد من الفعاليات والأحداث العامة وعزل مئات ملايين المواطنين. كما أوقفت عدة دول الرحلات الجوية والبرية بين بعضها البعض خشية استمرار انتشار الفيروس.

وصنفت منظمة الصحة العالمية يوم 11 مارس/ آذار مرض فيروس كورونا “وباء عالميا”، مؤكدة أن أرقام الإصابات ترتفع بسرعة كبيرة، معربة عن قلقها من احتمال تزايد المصابين بشكل كبير.

المصدر: سبوتنك