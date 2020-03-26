رئيس الجمهورية العماد ميشال عون يلتقي في هذه الاثناء رئيس الحكومة حسان دياب قبيل جلسة المجلس الاعلى للدفاع في قصر بعبدا – موقع قناة المنار – لبنان
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March 26 2020 - 10:30

رئيس الجمهورية العماد ميشال عون يلتقي في هذه الاثناء رئيس الحكومة حسان دياب قبيل جلسة المجلس الاعلى للدفاع في قصر بعبدا

منذ 12 mins 26 March، 2020
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