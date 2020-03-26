رئيس الجمهورية العماد ميشال عون يلتقي في هذه الاثناء رئيس الحكومة حسان دياب قبيل جلسة المجلس الاعلى للدفاع في قصر بعبدا – موقع قناة المنار – لبنان
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March 26 2020 - 10:30
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رئيس المجلس التنفيذي في حزب الله السيد صفي الدين اعلن عبر شاشة المنار خطة حزب الله في مواجهة وباء كورونا
السيد صفي الدين يدعو اللبنانيين إلى إبراز قوتهم المجتمعية والعمل على امتلاك زمام المبادرة للانتصار على وباء الكورونا
السيد صفي الدين: الانتصار على الوباء لا يكون إلا بالتكافل الاجتماعي ونحن الآن نختبر المقاومة المجتمعية
السيد صفي الدين: مسعفو المقاومة يشاركون في خطتنا لمواجهة كورونا التي تتكامل مع الاجهزة الحكومية اللبنانية
السيد صفي الدين: هناك جهد مشترك يقوم به حزب الله مع حركة أمل لمواجهة فيروس كورونا
السيد صفي الدين: قمنا بتجهيز مستشفيات وآليات وامكنة وقمنا بتدريب اكثر من 15 الف شخص لمواجهة كورونا
السيد صفي الدين: تم تجهيز جيش من المتطوعين وتم تخصيص لجان التكافل الاجتماعي في كل المناطق لمساعدة المحتاجين
السيد صفي الدين: تورط الادارة الاميركية في صناعة ونشر فيروس كورونا غير مستبعد
الرئيس بري: على الحكومة تأمين كل ما يتصل بالامن الصحي والمعيشي والمالي للبنانيين مقيمين ومغتربين
الرئيس بري: لبذل اقصى جهد من اجل عودة من يرغب من المغتربين الى لبنان بعد تفشي كورونا
مصادر متابعة للقاء عين التينة: الرئيس دياب كان ايجابيا وسيستشير اللجنة الوطنية للكورونا حول قضية المغتربين
وزارة الصحة اللبنانية: 29 حالة جديدة اثبت مخبريا اصابتها بفيروس كورونا وبذلك يصل العدد الاجمالي الى 333
وزير الصحة اللبناني حمد حسن: مستشفى بعلبك الحكومي اصبح جاهزا لاستقبال اي حالة كورونا والامور اللوجستية باتت متوفرة
الوزير حسن: الحجر المنزلي الزامي ولا مفر منه وهو خط الدفاع الاول ودونه تسقط كل منظومات الصحة العالمية
الوزير حسن: الارتفاع الذي نلحظه بالاصابات ليس كارثيا وهو طبيعي
النائب الموسوي خلال اتصال هاتفي بوزير الخارجية ناصيف حتي: علينا مساعدة المغتربين اللبنانيين ولا سيما الطلاب منهم
النائب الموسوي: ابلغت السفارات والقنصليات ضرورة مساعدتهم وفق ميزانياتهم واعتماد خط ساخن لهم
النائب فضل الله: على الحكومة مساعدة العالقين في الخارج لا سيما الطلاب منهم في الدول التي تفشى فيها الكورونا
لبنان: حالة وفاة سادسة لمصاب بفيروس كورونا في وحدة العناية الفائقة الخاصة بمستشفى رفيق الحريري الجامعي
السفير الروسي لدى الولايات المتحدة: روسيا مستعدة لمساعدة اميركا في مواجهة فيروس كورونا إذا لزم الامر
الجيش الايراني يفتتح مشفىً ميدانياً في طهران بسعة الفي سرير خلال 48 ساعة لعلاج مصابي الكورونا
الدفاع الروسية: الطائرة رقم 15 التابعة للقوات الروسية وصلت الى ايطاليا للمساعدة في مكافحة فيروس كورونا
الصحة الاماراتية: اكبر ارتفاع يومي للاصابات بكورونا متمثل بـ85 اصابة منذ بدء تفشي فيروس كورونا في البلاد
منظمة الصحة العالمية: الاطفال معرضون للاصابة بفيروس كورونا مثل كل الاشخاص
ا.ف.ب: الوفيات في إسبانيا تتجاوز حصيلة الصين مع تسجيل 3434 بفيروس كورونا
القصر الملكي البريطاني: اصابة الامير تشارلز بكورونا
حاكم نيويورك: عدد الوفيات بفيروس كورونا في الولاية بلغ 285 حالة وحصيلة الاصابات تتجاوز 30 الفا
رئيس المجلس السياسي الأعلى مهدي المشاط يلقي كلمة في الذكرى الخامسة للعدوان على اليمن
المشاط: سيبقى الفشل يلتهم كل الاهداف والمطامع العدائية حتى انهاء كل وجود اجنبي غير مشروع على ارض ومياه اليمن
المشاط: الصمود حمى الشعب والمجتمع والمؤسسات من معاناة كانت ستكون اكبر واخطر مما نعانيه اليوم
المشاط: لم نقصر في البحث عن فرص السلام وما زلنا نبدي حرصا كبيرا على الحوار لتحقيق حل شامل وعادل ينهي الحرب
المشاط: نحتفظ بحقنا بالرد وفق خيارات المراحل ونثمن جهود الامم المتحدة والمبعوث الخاص الى اليمن الرامية الى انهاء الحرب
اعلام العدو: ارتفاع عدد المصابين بفيروس كورونا في كيان الاحتلال الى 2369 حالة 39 منهم في حالة الخطر
جامعة هوبكنز: ارتفاع عدد اصابات كورونا في الولايات المتحدة الى ما يقارب ال70 الفا والوفيات الى اكثر من الف
مجلس الشيوخ الاميركي يقر خطة بقيمة تريليوني دولار لمواجهة فيروس كورونا
جمعية الإمداد تستقبل تبرعاتكم المالية والعينية لمساعدة من لا معيل لهم على الرقمين: 76641631_01555717 او عبر الحساب رقم 81414 في جميع فروع مؤسسة القرض الحسن
رئيس الجمهورية العماد ميشال عون يلتقي في هذه الاثناء رئيس الحكومة حسان دياب قبيل جلسة المجلس الاعلى للدفاع في قصر بعبدا
منذ 12 mins
26 March، 2020
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