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March 26 2020 - 08:20

عدد الوفيات بسبب كورونا في البرازيل يبلغ 57 حالة

منذ 15 mins 26 March، 2020
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أخبار دولية - البرازيل

أفادت وزارة الصحة البرازيلية بأن عدد الوفيات بسبب فيروس كورونا في البلاد وصل إلى 57 حالة، وعدد المصابين إلى 2433 شخصا.

وأشارت الوزارة، الأربعاء، إلى أن نسبة الوفيات بلغت 2.4%.

وأكد وزير الصحة لويس إنريكي مانديتا أن إحصاءات تفشي الفيروس لا تتجاوز ما كانت السلطات تتوقعه في هذا الشهر، لكن الوضع في المنطقة في جنوب شرقي البلاد، حيث أكثر من 100 مليون من السكان وأكبر عدد من المصابين، يثير قلقا.

وسجلت الوزارة خلال الساعات الأخيرة الوفيات الأولى خارج منطقة جنوب الشرقي في 3 ولايات مختلفة.

وكان مجلس الشيوخ البرازيلي قد أقر يوم الجمعة الماضي قانون إعلان حالة الطوارئ في البلاد واتخاذ عدد من الإجراءات لمنع تفشي الفيروس.

المصدر: وكالات

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