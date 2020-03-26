النائب السابق اميل رحمة ينوه بما قاله السيد صفي الدين حول جهوزية حزب الله الصحية والإجتماعية

علق النائب السابق إميل رحمة على ما أعلن عنه رئيس المجلس التنفيذي في حزب الله السيد هاشم صفي الدين على شاشة المنار وقال” ننوه الى ما قاله السيد صفي الدين حول جهوزية أجهزة حزب الله الصحية والإجتماعية لمواجهة تداعيات فايروس كورونا في لبنان عموما ومناطقه خصوصا”.

وتمنى رحمة ان”تتعمم هذه التجربة على كل الجهات في لبنان وان يجري تبادل خبرات وخدمات بما يساعد جميع اللبنانيين في كل المناطق على تجاوز هذه المرحلة الدقيقة والخطيرة “.

واضاف “هذا لا يمنعني عن القول بأن السيد هاشم صفي الدين هو الأكثر صفاء في علمه واخلاقه والمعيته، واتوجه منه بالشكر الجزيل باسمي وباسم من أمثل”.

المصدر: موقع المنار