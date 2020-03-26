النائب السابق اميل رحمة ينوه بما قاله السيد صفي الدين حول جهوزية حزب الله الصحية والإجتماعية – موقع قناة المنار – لبنان
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March 26 2020 - 02:48

النائب السابق اميل رحمة ينوه بما قاله السيد صفي الدين حول جهوزية حزب الله الصحية والإجتماعية

منذ 1 ساعة 26 March، 2020
اميل رحمة
لبنان

علق النائب السابق إميل رحمة على ما أعلن عنه رئيس المجلس التنفيذي في حزب الله السيد هاشم صفي الدين على شاشة المنار وقال” ننوه الى ما قاله السيد صفي الدين حول جهوزية أجهزة حزب الله الصحية والإجتماعية لمواجهة تداعيات فايروس كورونا في لبنان عموما ومناطقه خصوصا”.

وتمنى رحمة ان”تتعمم هذه التجربة على كل الجهات في لبنان وان يجري تبادل خبرات وخدمات بما يساعد جميع اللبنانيين في كل المناطق على تجاوز هذه المرحلة الدقيقة والخطيرة “.

واضاف “هذا لا يمنعني عن القول بأن السيد هاشم صفي الدين هو الأكثر صفاء في علمه واخلاقه والمعيته، واتوجه منه بالشكر الجزيل باسمي وباسم من أمثل”.

المصدر: موقع المنار

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