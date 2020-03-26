تحطم مقاتلة روسية فوق البحر الأسود

أعلنت وزارة الدفاع الروسية مساء الأربعاء عن تحطم مقاتلة تابعة لها من طراز “سو-27” خلال تحليقها فوق مياه البحر الأسود. واشارت إلى أن “قوات الإنقاذ تبحث حاليا عن الطيار”.

وقالت الوزارة في بيان لها “تم في الساعة 20:10 يوم 25 مارس/آذار فقدان إشارة مقاتلة من طراز سو-27 من شاشات وسائل المراقبة الموضوعية، خلال تنفيذها تحليقا مخططا فوق مياه البحر الأسود على بعد 50 كيلومترا من مدينة فيودوسيا”.

وأضافت الوزارة أن “المعطيات الأولية تشير إلى أن الطائرة سقطت في البحر”، موضحة أن “الأوضاع الجوية الصعبة في المنطقة تزيد من تعقيد عمليات البحث عن الطيار”.

وأفادت الوزارة أن “عمليات الإنقاذ تجري بمشاركة قوات الدائرة الجنوبية العسكرية التي أرسلت إلى منطقة اختفاء قائد المقاتلة، طائرة من طراز (آ إن-26) ومروحية من نوع (مي-8)، إضافة إلى سفينة عسكرية وقوارب مدنية كانت قرب موقع الحادث”.

المصدر: روسيا اليوم