السيد صفي الدين: أنفقنا 3.5 مليار ليرة لمواجهة الازمة وجمعية الامداد لوحدها تساعد 16000 عائلة قبل كورونا وحاليا – موقع قناة المنار – لبنان
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March 25 2020 - 23:38

السيد صفي الدين: أنفقنا 3.5 مليار ليرة لمواجهة الازمة وجمعية الامداد لوحدها تساعد 16000 عائلة قبل كورونا وحاليا

منذ 32 mins 25 March، 2020
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