السيد صفي الدين: جهزنا 25 سيارة بادوات وآلات تنفس اصطناعي – موقع قناة المنار – لبنان
Es
Fr
En
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن
إتصل بنا
الأرشيف
March 25 2020 - 23:38
القائمة
لبنان
عربي وإقليمي
أخبار دولية
صحافة
تقارير مصورة
صفحات منوعة
أهم الأخبار
خاص
الخدمات
الرئيسة
الأخبار
البرامج
الرياضة
خطابات
صفحات منوعة
خاص
مواقيت الصلاة
{{mday}}
25 {{mmonth}}
{{hday}}
{{hmonth}}
{{hyear}}
بتوقيت بيروت
حصراً
الفجر
{{fajer}}
الشروق
{{shorook}}
الظهر
{{dohor}}
المغرب
{{moghreb}}
إمساكيات باقي المناطق
ترددات البث
البث المباشر
رئيس المجلس التنفيذي في حزب الله السيد هاشم صفي الدين: تورط الادارة الاميركية في صناعة ونشر فيروس كورونا غير مستبعد
مراسلة المنار: لقاء في عين التينة جمع الرئيس نبيه بري ورئيس الحكومة حسان دياب
الرئيس بري: على الحكومة تأمين كل ما يتصل بالامن الصحي والمعيشي والمالي للبنانيين مقيمين ومغتربين
الرئيس بري: لبذل اقصى جهد من اجل عودة من يرغب من المغتربين الى لبنان بعد تفشي كورونا
مصادر متابعة للقاء عين التينة: الرئيس دياب كان ايجابيا وسيستشير اللجنة الوطنية للكورونا حول قضية المغتربين
وزارة الصحة اللبنانية: 29 حالة جديدة اثبت مخبريا اصابتها بفيروس كورونا وبذلك يصل العدد الاجمالي الى 333
وزير الصحة اللبناني حمد حسن: مستشفى بعلبك الحكومي اصبح جاهزا لاستقبال اي حالة كورونا والامور اللوجستية باتت متوفرة
الوزير حسن: الحجر المنزلي الزامي ولا مفر منه وهو خط الدفاع الاول ودونه تسقط كل منظومات الصحة العالمية
الوزير حسن: الارتفاع الذي نلحظه بالاصابات ليس كارثيا وهو طبيعي
النائب الموسوي خلال اتصال هاتفي بوزير الخارجية ناصيف حتي: علينا مساعدة المغتربين اللبنانيين ولا سيما الطلاب منهم
النائب الموسوي: ابلغت السفارات والقنصليات ضرورة مساعدتهم وفق ميزانياتهم واعتماد خط ساخن لهم
النائب فضل الله: على الحكومة مساعدة العالقين في الخارج لا سيما الطلاب منهم في الدول التي تفشى فيها الكورونا
معهد روبرت كوخ: ارتفاع اجمالي الاصابات بفيروس كورونا في المانيا الى 31554 حالة و149 وفاة
السفير الروسي لدى الولايات المتحدة: روسيا مستعدة لمساعدة اميركا في مواجهة فيروس كورونا إذا لزم الامر
الجيش الايراني يفتتح مشفىً ميدانياً في طهران بسعة الفي سرير خلال 48 ساعة لعلاج مصابي الكورونا
الدفاع الروسية: الطائرة رقم 15 التابعة للقوات الروسية وصلت الى ايطاليا للمساعدة في مكافحة فيروس كورونا
الصحة الاماراتية: اكبر ارتفاع يومي للاصابات بكورونا متمثل بـ85 اصابة منذ بدء تفشي فيروس كورونا في البلاد
منظمة الصحة العالمية: الاطفال معرضون للاصابة بفيروس كورونا مثل كل الاشخاص
ا.ف.ب: الوفيات في إسبانيا تتجاوز حصيلة الصين مع تسجيل 3434 بفيروس كورونا
القصر الملكي البريطاني: اصابة الامير تشارلز بكورونا
حاكم نيويورك: عدد الوفيات بفيروس كورونا في الولاية بلغ 285 حالة وحصيلة الاصابات تتجاوز 30 الفا
رئيس المجلس السياسي الأعلى مهدي المشاط يلقي كلمة في الذكرى الخامسة للعدوان على اليمن
المشاط: سيبقى الفشل يلتهم كل الاهداف والمطامع العدائية حتى انهاء كل وجود اجنبي غير مشروع على ارض ومياه اليمن
المشاط: الصمود حمى الشعب والمجتمع والمؤسسات من معاناة كانت ستكون اكبر واخطر مما نعانيه اليوم
المشاط: لم نقصر في البحث عن فرص السلام وما زلنا نبدي حرصا كبيرا على الحوار لتحقيق حل شامل وعادل ينهي الحرب
المشاط: نحتفظ بحقنا بالرد وفق خيارات المراحل ونثمن جهود الامم المتحدة والمبعوث الخاص الى اليمن الرامية الى انهاء الحرب
اعلام العدو: ارتفاع عدد المصابين بفيروس كورونا في كيان الاحتلال الى 2369 حالة 39 منهم في حالة الخطر
رئيس المجلس التنفيذي في حزب الله السيد صفي الدين اعلن عبر شاشة المنار خطة حزب الله في مواجهة وباء كورونا
جمعية الإمداد تستقبل تبرعاتكم المالية والعينية لمساعدة من لا معيل لهم على الرقمين: 76641631_01555717 او عبر الحساب رقم 81414 في جميع فروع مؤسسة القرض الحسن
لجان التعاون والتكافل الاجتماعي: تخصيص حساب في القرض الحسن رقمه 30_814 لمساعدة العوائل المحتاجة في ظل تفشي الكورونا تلبية لدعوة السيد حسن نصرالله
المشاط: الصمود حمى الشعب والمجتمع والمؤسسات من معاناة كانت ستكون اكبر واخطر مما نعانيه اليوم
المشاط: لم نقصر في البحث عن فرص السلام وما زلنا نبدي حرصا كبيرا على الحوار لتحقيق حل شامل وعادل ينهي الحرب
المشاط: نحتفظ بحقنا بالرد وفق خيارات المراحل ونثمن جهود الامم المتحدة والمبعوث الخاص الى اليمن الرامية الى انهاء الحرب
اعلام العدو: ارتفاع عدد المصابين بفيروس كورونا في كيان الاحتلال الى 2369 حالة 39 منهم في حالة الخطر
السيد هاشم صفي الدين :
جمعية الإمداد تستقبل تبرعاتكم المالية والعينية لمساعدة من لا معيل لهم على الرقمين: 76641631_01555717 او عبر الحساب رقم 81414 في جميع فروع مؤسسة القرض الحسن
السيد صفي الدين: جهزنا 25 سيارة بادوات وآلات تنفس اصطناعي
منذ 32 mins
25 March، 2020
التعليقات
ذات صلة
السيد صفي الدين: تم تجهيز جيش من المتطوعين في كل المناطق لمواجهة كورونا
السيد صفي الدين: أنفقنا 3.5 مليار ليرة لمواجهة الازمة وجمعية الامداد لوحدها تساعد 16000 عائلة قبل كورونا وحاليا
السيد صفي الدين: أقمنا ورش تدريب لبعض المسعفين في المخيمات الفلسطينية وهذا شيء مهم جدا
X
عاجل
أذربيجان
أرمينيا
أريتريا
أستونيا
أوزبكستان
اثيوبيا
ارمينيا
اسبانيا
استراليا
اسكتلندا
افريقيا الوسطى
افغانستان
الأمم المتحدة
الارجنتين
الاكوادور
البانيا
البرازيل
البرتغال
البيرو
الدنمارك
الرأس الأخضر
السلفادور
السنغال
السويد
الشيشان
الصومال
الصين
الفاتيكان
الفيليبين
أهم أخبار لبنان
الاتحاد الاوروبي
الامم المتحدة
الجامعة العربية
الاردن
البحرين
الجزائر
السعودية
السودان
العراق
بلغاريا
الكاميرون
المانيا
المجر
المكسيك
النرويج
النمسا
النيبال
النيجر
الهند
الولايات المتحدة
اليابان
اليونان
اندونيسيا
اوغندا
اوكرانيا
ايرلندا
ايسلندا
ايطاليا
باكستان
بريطانيا
بلجيكا
بلغاريا
بنغلادش
بنما
بولندا
بوليفيا
تايلاند
تايوان
تشاد
تشيكيا
تشيلي
الكويت
المغرب
اليمن
ايران
تركيا
تونس
جزر القمر
جمهورية قره باغ
صحافة
صفحات منوعة
سورية
عمان
فلسطين
قطر
فيديو
ترددات البث
أذربيجان
هولندا
{{#breaking_news}}
{{.}}
{{/breaking_news}}