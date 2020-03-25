السيد صفي الدين: أقمنا ورش تدريب لبعض المسعفين في المخيمات الفلسطينية وهذا شيء مهم جدا – موقع قناة المنار – لبنان
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March 25 2020 - 23:38

السيد صفي الدين: أقمنا ورش تدريب لبعض المسعفين في المخيمات الفلسطينية وهذا شيء مهم جدا

منذ 34 mins 25 March، 2020
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