السيد صفي الدين يعلن عن خطة حزب الله لمكافحة كورونا

أعلن رئيس المجلس التنفيذي في حزب الله السيد هاشم صفي الدين عن خطة حزب الله لمكافحة وباء كورونا.

وقال السيد صفي الدين في مقابلة له على شاشة قناة المنار مساء الاربعاء إن “هذه الخطة تعمل وفقا للاجراءات والاجهزة الحكومية”، ولفت الى ان “الهدف منها هو الحد من انتشار كورونا”.

ولفت السيد صفي الدين الى ان “اجراءات هذه الخطة بدأت وهي تعمل وفقا للحاجة وللخطر”، وتابع ان “العديد الصحي فقط لهذه الخطة هو 4500 شخص بالاضافة الى عمل اتحاد البلديات وناهيك عن العمل الصحي للاخوة في حركة امل”، واكد ان “هذا العمل هو لوجه الله”.

وأكد السيد صفي الدين انه “ليس بإمكان احد ان ينتصر على كورونا إلا بالتكافل الاجتماعي”، وتابع “نحن الآن نختبر المقاومة المجتمعية والمجتمع اللبناني كله معني بأن يقاوم وباء كورونا”، واضاف “وضعنا في خطتنا أسوأ السيناريوهات وجهزنا لمواجهتها كل الامكانات والقدرات المتاحة”، وشدد على ان “اكبر تحد في وجه وباء كورونا ان تكون زمام المبادرة بيدنا لا العكس ويجب ان نعمل على ذلك”.

وقال السيد صفي الدي “استحدثنا لجنة مهمتها متابعة وضع الجاليات اللبنانية في مناطق الاغتراب حتى تلبي احتياجاتهم وفق قدراتنا”، ولفت الى ان “كل اجراءات خطتنا تنسجم مع سياسات واجراءات وزارة الصحة وتدابير الحكومة والدولة اللبنانية”، واوضح انه “خلال ايام ستصبح مستشفى السان جورج جاهزة ان شاءالله لاستقبال مصابي كورونا اذا اقتضت الحاجة”.

وأشار السيد صفي الدين الى انه “قمنا باستئجار مستشفيات خاصة وتجهيزها للاحتياط واستخدامها وقت الحاجة”، واضاف “قمنا بإنشاء مراكز تشخيص طبي لتقييم وفحص الحالات وتحديد الاجراءات المطلوبة”، وتابع “جهزنا 32 مركزا طبيا احتياطيا لمواجهة كورونا في كل المناطق اللبنانية”.

وشدد السيد صفي الدين على ان “خطتنا لمواجهة فيروس كورونا تتكامل مع الاجهزة الحكومية ولا تتعارض معها على الاطلاق”، وتابع “علينا ان نعمل لوقف تمدد كورونا على ان نقوم بعدها بمواجهة تبعاته”، ولفت الى ان “مسعفي المقاومة الاسلامية يشاركون في خطتنا لمواجهة فيروس كورونا”، وتابع “هناك جهد مشترك يقوم به حزب الله مع حركة امل لمواجهة كورونا”، واشار الى انه “يعمل على تنفيذ خطة حزب الله لمواجهة كورونا، كادر عدده 24500 شخص بين طبيب ومسعفوغيرهم من مقدمي الخدمات الطبية والصحية”، اضاف “اننا نستفيد من مواجهة كورونا من امكانات طبية وصحية كانت مخصصة لمواجهة الحرب وصد العدوان”.

وقال السيد صفي الدين “جهزنا 32 مركزا طبيا احتياطيا لمواجهة كورونا في كل المناطق اللبنانية”، واضاف “قمنا بتدريب 15 الف شخص على مكافحة كورونا”، وتابع “أقمنا ورش تدريب لبعض المسعفين في المخيمات الفلسطينية وهذا شيء مهم جدا وجهزنا 25 سيارة بادوات وآلات تنفس اصطناعي”، واوضح “أنفقنا 3.5 مليار ليرة لمواجهة الازمة وجمعية الامداد لوحدها تساعد 16000 عائلة قبل كورونا وحاليا”، ولفت الى انه “تم تجهيز جيش من المتطوعين في كل المناطق لمواجهة كورونا”.

المصدر: قناة المنار