السيد صفي الدين: كل اجراءات خطتنا تنسجم مع سياسات واجراءات وزارة الصحة وتدابير الحكومة والدولة اللبنانية – موقع قناة المنار – لبنان
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March 25 2020 - 23:38

السيد صفي الدين: كل اجراءات خطتنا تنسجم مع سياسات واجراءات وزارة الصحة وتدابير الحكومة والدولة اللبنانية

منذ 1 ساعة 25 March، 2020
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