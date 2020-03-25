بلدية صيدا: لم تسجل أية إصابة في المدينة

أعلنت بلدية صيدا، في بيان، أن رئيس لجنة الصحة والبيئة في البلدية الدكتور حازم بديع، اتصل برئيس المجلس الإداري لمستشفى صيدا الحكومي الدكتور أحمد الصمدي “مستوضحا إياه مضمون التصريح الذي أدلى به (أمس)، والذي أثار إلتباسا لدى البعض حول الحالات المشتبه بها والتي تم تحويلها من المستشفى الحكومي في صيدا إلى مستشفى رفيق الحريري الجامعي في بيروت من 3 آذار الجاري ولغاية تاريخ الأمس.

وكان تأكيد مشترك على أنه لم تسجل أية إصابة بكورونا في مدينة صيدا، وأن كل الحالات المشتبه بها والمحولة إلى بيروت- 39 حالة- هي من مناطق مختلفة خارج نطاق مدينة صيدا، وقد أظهرت الفحوصات عدم إصابة أصحابها ب كورونا باستثناء حالة واحدة فقط، وهي أيضا من خارج مدينة صيدا”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام