الجيش العراقي يعزل منطقة ظهرت فيها حالات إصابة بكورونا – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
March 26 2020 - 08:20

الجيش العراقي يعزل منطقة ظهرت فيها حالات إصابة بكورونا

منذ 26 mins 26 March، 2020
5e7bd13f423604667d28bcc3
العراق - عربي وإقليمي

أعلنت سلطات محافظة المثنى، جنوبي العراق، الأربعاء، عن عزل منطقة في المحافظة ظهرت فيها حالات إصابة بفيروس كورونا.

وجاء في بيان للمحافظة أنه “تم نشر قوات من الجيش لعزل قضاء الهلال في المحافظة بعدما ظهرت فيه إصابات ب‍فيروس كورونا”.

وأعلنت وزارة الصحة والبيئة العراقية، اليوم الأربعاء، ارتفاع حالات الوفاة والإصابة بفيروس كورونا في البلاد إلى 29 وفاة و346 إصابة، بعد تسجيل 30 إصابة وحالتي وفاة جديدة.

ويوم الثلاثاء، أعلنت خلية الأزمة في محافظة كركوك، شمالي العراق، عن إغلاق ناحية تازة ومنع الدخول إلى المحافظة بعد تسجيل حالة مصابة بفيروس كورونا.

المصدر: وكالات

التعليقات

ذات صلة

5e7a37de4c59b715aa52a654

27 حالة وفاة و316 إصابة بفيروس كورونا في العراق

أعلنت وزارة الصحة العراقية، الثلاثاء، عن ارتفاع أعداد حالات الوفاة والإصابة بفيروس كورونا، فيما أعلنت عن إحصائية بأعداد حالات الشفاء. وذكر بيان للوزارة أن “عدد الإصابات بفيروس كورونا في العراق ارتفعت إلى 316 حالة”، بعد تسجيل 50 إصابة جديدة منذ أمس الاثنين، مبينا أن “حالات الوفاة بلغت 27 حالة”، بعد ...